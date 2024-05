Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de detinuti de drept comun din inchisorile ucrainene au cerut sa fie mobilizati in armata, in schimbul eliberarii conditionate. Presedintele Volodimir Zelenski a promulgat vineri o lege care permite eliberarea conditionata a detinutilor dispusi sa mearga pe front pentru a lupta in razboiul…

- Puțin cunoscut, Harkov - al doilea oraș al Ucrainei, atacat de Putin, este cel mai emblematic pentru controlul URSS asupra Ucrainei. In cea mai recenta lucrare a sa, "The Future Is Playing In Kyiv" (Gallimard, 2024), o explorare politico-istorica a principalelor orașe ale Ucrainei, istoricul german…

- In Parcul Victoriei, complexul memorial uriaș din Moscova, dedicat infrangerii Germaniei naziste de catre Uniunea Sovietica, tocmai s-a deschis o noua expoziție in aer liber, care nu are nimic de-a face cu cel de-al Doilea Razboi Mondial. Rușii au expus tehnica militara occidentala capturata sau distrusa…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, afirma ca avem 13 pachete de sanctiuni europene impotriva Moscovei, insa banii europeni curg in continuare in Rusia. El afirma ca este evident ca mecanismul de impunere al acestor sanctiuni trebuie imbunatatit si ca este inadmisibil sa permitem in continuare companiilor…

- Armata ucraineana a retras temporar tancurile de lupta Abrams M1A1, primite de la SUA anul trecut, in condițiile in care acestea sunt foarte vulnerabile la dronele rusești, iar operarea lor fara a fi detectate sau atacate este tot mai dificila. Informația vine de la doi oficiali militari americani,…

- Luni, 22 aprilie, la Berlin a avut loc o ceremonie festiva de deschidere a anului jubiliar cu ocazia implinirii a 300 de ani de la nasterea filozofului german Immanuel Kant. Ganditorul s-a nascut pe 22 aprilie 1724 la Konigsberg (la acea vreme - Prusia de Est). Evenimentul principal a avut loc la Academia…

- Autoritațile din Rusia apeleaza la ajutorul divin ca sa scape de inundațiile de proporții. Un grup de preoți a fost trimis sa survoleze zonele amenințate de inundații. In imaginile distribuite online, doi dintre ei țin in brațe icoane mari și par sa se roage pentru ca dezastrul sa nu se extinda.

- Unii indicatori economici și militari sugereaza ca Rusia s-ar putea pregati pentru un razboi convențional pe scara larga cu NATO, “probabil intr-un termen mai scurt decat ceea ce au presupus inițial unii analiști occidentali”, a constatat Institutul pentru Studiul Razboiului intr-un raport publicat…