- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus le-a cerut, vineri, statelor care doresc sa inceapa vaccinarea anti-COVID-19 in randul copiilor si adolescentilor sa renunte la aceste planuri si sa doneze statelor sarace dozele de vaccin, relateaza agentiile AFP…

- World Health Organization leaders at a press briefing on COVID-19, held on March 6 at WHO headquarters in Geneva. Here’s a look at its history, its mission and its role in the current crisis. Inegalitatea accesului la vaccinurile impotriva COVID-19 intre tarile bogate si cele sarace ”se adanceste” si…

- "Fiecare noua unealta sigura si eficienta contra Covid-19 este inca un pas pentru controlul pandemiei", a comentat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.OMS a omologat deja vaccinul de la Pfizer-BioNTech, precum si pe cel de la AstraZeneca-Oxford, fabricat in India si in Coreea de Sud.…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA, anunța Agerpres. ''Este dezamagitor, dar nu surprinzator'', a declarat…