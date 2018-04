Fundatia finantistului american nascut la Budapesta George Soros a indicat vineri ca analizeaza posibilitatea de a-si continua activitatea in Ungaria, dupa atacurile repetate la care a fost supusa din partea premierului Viktor Orban, relateaza Reuters.



Organizatia lui Soros, Open Society Foundations (OSF), a precizat, solicitata sa comenteze informatiile din media in sensul ca ar urma sa se mute la Berlin, ca urmareste indeaproape proiectul de lege al administratiei lui Orban cu privire la organizatiile neguvernamentale, care "ar limita in mod dramatic activitatile societatii civile…