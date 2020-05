„Urcatul oilor la munte” este un eveniment care are loc an de an, fiind un important moment din viața comunei vrancene Nistorești. Masura oilor sau urcatul oilor la stana a ramas pana in zilele noastre o complexa sarbatoare pastorala care se desfasoara in luna mai, odata cu formarea stanelor sau cu deplasarea turmelor in zona pasunatului de vara. Urcatul oilor la munte este un obicei cu multiple conotatii la care participa intreaga obste a satului. Intr-un cadru sarbatoresc, original si pitoresc, se desfasoara, dupa traditii seculare, intaiul muls al oilor, consemnandu-se drepturile la cota-parte…