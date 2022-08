Stiri pe aceeasi tema

- Actrița americana Anne Heche a fost deconectata de la aparate, dar organele sale vor salva o viața, așa cum iși dorise. Un reprezentant al regretatei vedete a confirmat duminica decesul acesteia și a anunțat ca a fost gasita persoana compatibila pentru transplant, relateaza BBC.

