- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat intrarea in carantina a orașului Suceava și a comunelor limitrofe.”Am emis Ordonanța Militara numarul 6 prin care instituim carantina in municipiul Suceava și pentru comune din zona limitrofa a municipiului Suceaava”, a anunțat Marcel Vela.…

- Ministrul Marcel Vela a anunțat carantina totala in Suceava, masura luata prin ordonanța militara 6. Raed Arafat a anunțat, luni seara, ca din totalul de 2.109 de cazuri confirmate in Romania, 593 sunt din județul Suceava. Carantina se instituie pentru muncipiul Suceava și alte opt comune din județ,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a dezvaluit situația deosebita din Suceava. 593 de cazuri din cele 2.000 se afla in municipiul Suceava. „Am considerat medical ca trebuie luate masuri suplimentare in zona Sucevei”, a declarat Arafat. Marcel Vela: Evoluția cazurilor din județul Suceava, densitatea imbolnavirilor,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, in aceasta, seara, faptul ca a fost adoptata ordonanța militara numarul 4, care vine cu noi restricții, avand in vedere ca Romania va trece de pragul de 2.000 de persoane infectate cu COVID 19. „Sunt masuri dure, poate cele mai dure pe care le-a avut Romania…

- In ciuda speculațiilor aparute in ultimele ore, cum ca autoritațile vor inchide Capitala din cauza coronavirusului, Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat in aceasta seara la un post TV ca este o știre falsa, iar acest lucru nu se va intampla. ”Garantez in calitatea mea de ministru al Afacerilor…

- Datorita raspandirii coronavirusului in mai multe tari din Europa, Asia si nu numai, executivul de la Bucuresti a luat mai multe masuri de precautie in acest sens. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca Romania suspenda zborurile dinspre si catre Italia, China, Iran si Coreea de Sud: Astfel,…

- Romania suspenda toate zborurile din și spre ITALIA. Toți pasagerii care vin China, Italia și Coreea de Sud intra direct in carantina Autoritațile din Romania au decis oprirea zborurilor din și catre Italia, pe fondul creșterii numarului de cazuri de Coronavirus. Masura intra in vigoare din 9 martie…

- Autoritatile au anuntat, luni seara, ca un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, intr-o conferinta…