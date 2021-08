„Ordonanța Debranșării” a fost adoptată. Revin debranșările pentru rău-platnici Senatorii au votat, marți, „Ordonanța Debranșarii” prin vot pe tableta și telefonic cu 70 de voturi pentru oferite de PNL, USR PLUS și UDMR. 33 de voturi ale social-democraților au fost impotriva, iar cinci parlamentari ai AUR au anunțat ca sunt prezenți, dar nu vor vota. Actul normativ abroga un alineat din ordonanta de urgenta 70/2020 care prevede ca pe perioada starii de alerta operatorii de transport si distributie energie electrica si gaze naturale asigura continuitatea furnizarii serviciilor, iar in situatia in care este incident un motiv de debransare/deconectare, amana efectuarea acestei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

