Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanțade Urgența pentru majorarea alocațiilor pentru copii, adoptatavineri de Guvern, a fost publicata in Monitorul Oficial. Alocațiilevor crește, in prima faza, cu 20 la suta, iar pana in 2022,vor fi dublate.Astfel, incepand cu luna septembrie, copiii pana in 2 ani si cei cu dizabilitati vor primi…

- Ordonanta de urgența privind cresterea alocatiilor pentru copii a fost publicata in Monitorul Oficial. Alocatiile vor creste cu 20% din luna septembrie, urmand și alte majorari, etapizat. Copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani vor primi in septembrie 185 de lei, iar cei de pana la 2 ani sau cei…

- Ordonanta de urgența privind cresterea alocatiilor pentru copii a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Alocatiile vor creste cu 20% din luna septembrie, urmand și alte majorari, etapizat.

- De azi se majoreaza alocațiile pentru copii. Aceasta se aplica incepand cu luna august 2020, adica de astazi, ceea ce inseamna ca in septembrie copiii vor lua prima majorare a alocației, conform OUG publicat in Monitorul Oficial.Dublarea alocațiilor pentru copii a fost impisa spre 2022. Incepand cu…

- Klaus Iohannis a promulgat joi legea de respingere a ordonanței de urgența pentru amanarea dublarii alocațiilor. Intre timp insa Guvernul Orban a adoptat o noua ordonanța de urgența pentru amanarea majorarii.„Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 30 iulie a.c., decretul privind…

- Ministrul Muuncii , Violeta Alexandru a cerut, miercuri, in deschdierea sedintei de Guvern, introducerea pe ordinea de zi a Ordonantei de Urgența care prevede in mod expres dublarea alocațiilor. Majorarea se va face etapizat, urmand ca alocatiile sa creasca, de la 1 septembrie, cu 20%. O noua majorare…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat sambata ca Guvernul nu are posibilitatea de a dubla alocațiile, dar ca in doua saptamani va fi elaborat un macanism de soluționare a acestei probleme, scrie Hotnews. Permierul a spus ca dar va gandi un „mecanism” de majorare a acestora „intr-o perioada de timp”, fara…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca banii pentru dublarea alocatiilor pot veni din impozitarea pensiilor speciale, iar daca Guvernul Orban va emite o ordonanta de urgenta in acest sens, PSD nu o va ataca la Curtea Constitutionala, transmite Agerpres. „Daca nu…