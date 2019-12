Ordin de cumpărare: Autobuze electrice pentru Centrul istoric al Brașovului (Social) Ordin de cumparare: Autobuze electrice pe liniile RATBV din Centrul istoric al Brasovului! Mijloacele de transport vor fi de capacitate mica Primaria Brasov a trimis spre publicare pe platforma electronica de achizitii publice anuntul licitatiei pentru achizitia a 20 de autobuze electrice (10 autobuze de 8 m si 10 autobuze de 12 m). Acestea vor fi introduse pe liniile RATBV 2B (2 vehicule de 12 m), 21 (4 vehicule de 12 m), 35 (4 vehicule de 12 m),... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

