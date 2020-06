Orban: Vom lansa programul de susţinere a marilor companii Primul ministru Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va lansa un program de sustinere al marilor companii printr-un un sistem de garantare a asigurarii creditului comercial, in cadrul masurilor de relansare economica.



"Una din marile probleme pe care le avem in Romania este urmatoarea: nu exista un sprijin suficient de mare al companiilor. Bursa nu e inca dezvoltata. (...) Sistemul financiar-bancar este un sistem relativ prudent. Avem intermedierea a 25-27%. Nu este normal. Sistemul financiar bancar trebuie sa sustina economia. Lor le-a convenit sa imprumute statul care este un platitor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

