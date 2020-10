Stiri pe aceeasi tema

- „Sigur ca vor continua PNDL-rile. Am vazut niste fake news lansate de adversarii nostri politici. Este adevarat ca este in curs de rezolvare o problema de suplimentare a bugetului pentru PNDL, in cadrul bugetului Ministerului Dezvoltarii. Problema pe care o vom rezolva”, a declarat Ludovic Orban, intrebat…

- "Vrancea este nu doar epicentru pentru cutremure, ci si pentru investitii. Foarte multe proiecte de investitii (...) sunt in faze de pregatire si vor incepe sa fie executate. Este vorba, in special, de investitii in infrastructura, de care are nevoie Vrancea ca suport pentru dezvoltare economica",…

- Orban spune ca Romania a atras 2,7 mld. euro din fonduri europene in zece luni, precizand ca vor putea fi accesate fonduri "uriase" pentru irigatii Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi ca in cele zece luni de cand PNL se afa la guvernare au fost absorbite aproape 2,7 miliarde de euro…

- Guvernul a luat decizia ca spitalul care urmeaza sa fie construit la Brasov sa fie inclus pe lista obiectivelor pentru care se va cere Comisiei Europene finantarea prin Facilitatea pentru Rezilienta si Recuperare, a declarat joi prim-ministrul Ludovic Orban. "Pot sa va spun despre proiectul Spitalului…

- Lucrarile de modernizare a strazii Salinelor din municipiul Turda se apropie de final. Miercuri a fost așternut primul strat de asfalt pe porțiunea ramasa. Au fost refacute trotuarele, accesele la

- Strada Salinelor, o strada des invocata de turdenii care locuiau in zona, pentru a fi asfaltata, avand in vedere ca se afla intr-o stare avansata de degradare arata acum cu totul altfel.