- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat miercuri ca, pentru a candida la presedintia partidului, Florin Cîtu are nevoie de o vechime de cinci ani în partid, pe care nu o are, fiind astfel necesara o derogare. El s-a declarat dispus sa sustina acordarea acestei derogari. Într-o declaratie…

- Biroul Politic National al PNL se va intruni miercuri in sedinta pentru validarea lui Dan Vilceanu ca propunere pentru functia de ministru al Finantelor. Anuntul a fost facut de premierul Florin Citu marti seara, la finalul unei intalniri pe care a avut-o la Vila Lac cu mai multi lideri liberali care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca in cadrul sedintei Biroului Executiv al PNL s-a convenit asupra formulei rectificarii bugetare care va fi sustinuta de el si de premierul Florin Citu la sedinta coalitiei.

- Prefectul George Lazar a fost ales, sambata, presedintele filialei PNL Neamt, cu 357 voturi, in timp ce contracandidatul sau, deputatul Laurentiu Leoreanu, a fost votat de 110 delegati. Noul presedinte al PNL Neamt, care a anuntat ca il sustine pe Florin Citu pentru presedintia partidului, a declarat,…

- Se agita spiritele in tabara liberalilor, pe masura ce se apropie data alegerilor. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat luni ca nu l-a „parasit” pe presedintele liberalilor, Ludovic Orban, la negocierile pentru formarea coalitiei si a Guvernului, asa cum a sustinut acesta, si a subliniat…

- Filiala PNL Bacau sustine candidatura lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al partidului, potrivit unui comunicat de presa postat pe pagina de Facebook a filialei liberale. Presedintele interimar al filialei, Viorel Miron, a declarat ca decizia a fost luata in unanimitate de catre Biroul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Consiliul National al PNL, ca va candida la presedintia partidului.Decizia de a candida la presedintia PNL este o decizie pe care am luat o greu. Am luat o nu pentru obiectivele mele de cariera, ci am luat o pentru ca stiu ca, in urmatorii ani, PNL va avea…

- Congresul PNL va fi organizat pe 25 septembrie, iar la el vor participa 5.000 de persoane, a anunțat Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Intrebat daca evenimentul va avea loc la interior, a evitat un raspuns direct, spunand ca o decizie va fi luata in funcție de contextul pandemic.…