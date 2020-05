Premierul Ludovic Orban a avut, joi, o reuniune - in regim de videoconferinta - cu prim-ministrul polon Mateusz Morawiecki, ocazie cu care a fost prezentat modelul Fondului Polonez de Dezvoltare, urmand ca discutiile pe aceasta tema sa continue la nivelul echipelor de experti din cele doua tari.



Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, cei doi oficiali au trecut in revista stadiul si perspectivele de dezvoltare a relatiei bilaterale, inclusiv in domeniile economic si comercial, pe fondul masurilor de relansare economica avute in vedere la nivel european si national,…