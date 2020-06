Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca la alegerile locale va fi o campanie pentru fara adunari publice și fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19.

- "Am adoptat astazi in Guvern un proiect de lege prin care propunem data alegerilor 27 septembrie (...). Este adevarat ca nu se vor putea organiza adunari publice, mitinguri electorale, normal, daca se face campanie din casa in casa, candidatii vor trebui sa poarte masca, pentru ca in spatii inchise…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca este un susținator al vaccinarii, iar cei care se opun spun numai ”absurditați” și „aberații” fiind finanțați pentru campaniile pe care le deruleaza. ”Eu sunt un susținator al vaccinului. Ar trebui sa fim și noi mai proactivi, sa derulam campanii in care…

- De la aceasta decizie fac excepție trenurile de naveta pentru elevi. In ceea ce privește regulile impuse, pe toata perioada calatoriei, purtarea maștii de protecție este obligatorie. Totodata, CFR recomanda plata cu cardul la ghișeu și, in masura posibilitaților, cumpararea biletelor online, transmite…

- Admiterea la studii de licența și master va fi organizata on-line, anul acesta, la UPG Ploiești, ș va fi precedata de o perioada de pre-admitere care le va asigura candidaților o reducere de 50% din taxa de inmatriculare. Pre-admiterea va incepe pe 1 iunie, a anunțat conducerea UPG Ploiești.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat, sambata, ca au fost stabilite masurile de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS CoV-2 in unitatile de invatamant, informeaza AGERPRES . Masurile au fost decise printr-un ordin comun, emis de Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca toate institutiile publice trebuie sa opereze online, iar Trezoreria trebuie sa se adapteze, pentru ca "nu poate sa ramana in Epoca de Piatra". "Deja am dat o decizie, am emis o ordonanta de urgenta prin care am obligat toate institutiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca toate institutiile publice trebuie sa opereze online, iar Trezoreria trebuie sa se adapteze, pentru ca "nu poate sa ramana in Epoca de Piatra"."Deja am dat o decizie, am emis o ordonanta de urgenta prin care am obligat toate institutiile…