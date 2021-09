Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, presedintele PNL,a declarat marti, la Ramnicu Valcea, la prezentarea Motiunii "PNL - Forta Dreptei" in Comitetul Director Judetean al PNL Valcea, ca zeci de liberali care l-au sustinut in...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca diriginta baiatului sau a fost data afara din poziția de inspector școlar general al județului Argeș in urma unei postari a Alinei Gorghiu. Masura a fost luata...

- In aceasta dupa amiaza, la sediul PNL Constanta, Ludovic Orban prezinta in fata liberalilor constanteni, motiunea "PNL Forta Dreptei in Comitetul Director Judetean al PNL Constanta.Astazi, 09 septembrie 2021, Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor se afla la sediul Filialei Constanta a Partidului…

- Ludovic Orban, liderul PNL, a afirmat sambata, 4 septembrie, intr-o declarație la Deva, unde și-a prezentat Moțiunii „PNL – Forța Dreptei” in Comitetul Director Județean al PNL Hunedoaraca, ca, de cand si-a anuntat candidatura pentru un nou mandat de presedinte al partidului, a trait „cea mai urata”…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, in județul Hunedoara, ca la Guvern se pregatesc hotarari pentru demiterea tuturor prefecților și subprefecților USR PLUS. Președintele PNL Ludovic Orban a declarat sambata, in județul Hunedoara, unde a participat la prezentarea Moțiunii „PNL – Forța…

- "Eu nu cred ca poate exista vreun primar al PNL care sa accepte sa voteze un candidat la presedintie pentru ca acel candidat sau oameni din echipa lui ii dau bani. Noi nu alegem un ministru de Finante care imparte bani sau un ministru al Dezvoltarii care aloca resurse. Si, de altfel, orice resursa nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca nu crede ca poate exista vreun primar liberal „care sa accepte sa voteze un candidat la presedintie pentru ca acel candidat sau oameni din echipa lui ii dau bani”. „Eu nu cred ca poate exista vreun primar al PNL care sa accepte sa voteze…

- Președintele PNL Argeș, deputatul Adrian Miuțescu, a transmis un mesaj pe rețele de socializare in care transmite faptul ca a semnat moțiunea “Forța Dreptei”, a președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban: „Am semnat astazi moțiunea “Forța Dreptei”, a președintelui Partidului Național Liberal,…