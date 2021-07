Stiri pe aceeasi tema

- Dan Meran a fost ales, vineri, presedinte al Organizatiei PNL Sector 5. La sefia PNL Sector 5 au candidat Dan Meran si Cristian Bacanu, care a fost lider al filialei. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, la Conferinta de alegeri interne din cadrul Organizatiei PNL Sector…

- Președintele PNL Timiș, Alin Nica, a decis pe cine va susține in cursa pentru șefia filialei timișorene a partidului. Mai mult, el a facut deja public numele celui pentru care a optat: Cosmin Tabara. Ceea ce nu constituie o surpriza. Competiția e buna, dar eu am decis pe cine voi susține in alegerile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca l-a "lasat paf" decizia primarului de la Piatra Neamt, Andrei Carabelea, de a-l sustine pe Florin Cîtu pentru presedintia partidului si ca "politica este o chestiune de încredere si de morala", relateaza Agerpres. ”Pe…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu spunand ca cineva are nevoia sa creeze senzația ca are un sprijin. Declarația a fost facuta duminica, la Piatra Neamț, la doar o zi dupa ce conducerea filialei a anunțat ca il sprijina pe Cițu in cursa pentru funcția de președinte PNL. Președintele PNL, Ludovic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis vineri, in judetul Gorj, ca va fi un presedinte de partid mai bun decat Florin Citu si a enumerat mai multe calitati care il recomanda pentru un nou mandat in fruntea formatiunii. Printre acestea, el a subliniat ca stie sa negocieze, ca are un sistem de a…

- Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, spune ca analizeaza daca are vreo șansa sa caștige șefia PNL. Tișe este un oponent extrem de vocal al șefului PNL Ludovic Orban. „Analizez situația candidaturii in prezent. Urmeaza sa vedem daca exista o șansa in acest sens și daca exista o asemenea posibilitate.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, duminica, dupa anunțul candidaturii la șefia PNL ca inainte de a lua decizia a discutat cu președintele in funcție, Ludovic Orban: „Am facut și fac parte din echipa domnului președinte”, a spus Cițu. Intrebat, dupa anunțul privind candidatura la șefia PNL,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca Biroul Executiv a decis sa-l numeasca sef interimar al filialei liberale din Iasi pe Alexandru Muraru, un apropiat al premierului Florin Citu, dupa autosuspendarea lui Costel Alexe.