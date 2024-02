Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat sambata, 24 februarie, la Prima News, ca artistul Dan Bittman, solistul trupei Holograf, va fi masurat in sondajele de opinie pentru o candidatura la Primaria Sectorului 1, alegeri care vor avea loc in luna iunie.„Este una dintre optiunile pe care le-am pus…

- Presedintele AUR George Simion a declarat, sambata, ca nu iși dorește sa candideze la alegerile prezidențiale din acest an. Liderul formațiunii a sustinut ca organizațiile locale vor decide daca actorul Dan Puric poate fi candidatul la aceste alegeri din partea partidului.

- Liderul social-democrat iesean a precizat ca functiile publice nu sunt acordate pe viata, ci e nevoie sa lucrezi in comunitate, dar si in partid.”Toti membrii PSD din filiala noastra trebuie sa inteleaga ca nu sunt pe viata in functiile publice, ca nominalizarile, candidaturile nu li se cuvin. Ci trebuie…

- Presedintele USR Catalin Drula sustine ca s-a uitat la emisiunile de gatit prezentate de Liviu Dragnea, insa i-a trecut pofta de mancare cand fostul lider PSD a inceput sa vorbeasca despre politica, informeaza News.ro. Liderul USR Catalin Drula a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca sustine ca, din postura de sef al Armatei, a lucrat foarte bine cu adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoana. Totusi, candidatura lui Mircea Geoana, fost lider PSD, din partea PNL la alegerile prezidentiale ”este un scenariu cu o probabilitate foarte, foarte…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca sustine ca, din postura de sef al Armatei, a lucrat foarte bine cu adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoana. Totusi, candidatura lui Mircea Geoana, fost lider PSD, din partea PNL la alegerile prezidentiale ”este un scenariu cu o probabilitate foarte, foarte…

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Craiova, ca la nivel national partidul pe care il conduce nu va face alianta, nici cu PSD, nici nu PNL.

- Un nou scandal in Parlamentul Romaniei. Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, „un domn deputat, mai rusofil asa” a mers la el și i-a spus „am sa o violez pe ma-ta!”. Social-democratul facea referire la liderul AUR, George Simion,…