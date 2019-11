Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in localitatea Bals din judetul Olt, ca Guvernul vrea sa adopte pana la sfarsitul lunii noiembrie rectificarea bugetara, el adaugand ca "altfel e bai mare" pentru...

- Hotararea privind salariul minim, "adoptata pana la finalul acestei luni" Foto arhiva Guvernul doreste sa finalizeze hotarârea referitoare la salariul minim pâna la sfârsitul acestei luni, iar proiectul de buget pe anul viitor pâna la sfârsitul anului. Premierul…

- "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in prima parte a acelei saptamani. Aceasta rectificare va fi cu deficit de 4%. De aceea am vrut sa fiu foarte onest si sa spun tuturor, si pietei internationale, ca toata lumea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul pentru rectificarea bugetara trebuie elaborat pana pe 15 noiembrie, in asa fel incat Guvernul sa poata adopta actul normativ pana la finalul acestei luni. "Rectificarea bugetara pozitiva care a fost facuta, intre ghilimele, in august a fost o minciuna.…

- Noul premier, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, la preluarea de catre Victor Costache a mandatului de ministru al Sanatații, ca nu sunt bani pentru plata salariilor din domeniul sanatații.„Ministerul Sanatații trebuie sa iși refaca capacitatea administrativa. Sa inceteze sa mai fie o frana…

- Prim-ministrul Viorica Dancila si-a reiterat, luni, convingerea ca motiunea de cenzura nu va fi adoptata si a mentionat ca rectificarea bugetara va fi adoptata prin hotarare de guvern, urmand sa asigure localitatilor necesarul de cheltuieli curente.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la Husi, ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri, la o zi dupa votul pe motiunea de cenzura, stabilit joi, de la ora 10.00. "Rectificarea bugetara va avea loc vineri. Vineri vom avea sedinta de Guvern, vom avea rectificarea bugetara si mai multe acte normative…

- Sindicatele din domeniul protectiei mediului someaza public decidentii politici sa adopte masuri urgente pentru plata drepturilor salariale, amenintand cu declansarea conflictului de munca, potrivit news.ro.”Prin demisia doamnei Gratiela-Leocadia Gavrilescu din functia de Ministru al Mediului…