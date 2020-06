Stiri pe aceeasi tema

- Dorul relaxarii l-a dus si premierul Romaniei. Ludovic Orban a fost surprins, seara trecuta, la mai multe terase din Centrul Vechi al Capitalei. Patru localuri, mai exact, a bifat Orban, impreuna cu seful Cancelariei, Ionel Danca, si cu Andi Manciu. Premierul a declarat ca a iesit in oras la invitatia…

- Premierul Ludovic Orban a mers sambata la o terasa din Centrul Vechi al Capitalei, la invitația unui prieten. „Imbinam placutul cu utilul. Discutam de ce-ar putea sa vina in continuare (dupa 15 iunie)”, a declarat premierul. „Atunci cand am intrat inauntru mi-am pus masca”, a zis Orban, dupa amenda…

- Premierul Ludovic Orban reafirma sustinerea acordata de PNL lui Nicusor Dan in ceea ce priveste candidatura pentru Primaria Generala a Capitalei, el afirmand ca Dan "nu reprezinta un om necunoscut pe care il scoti ca iepurele din joben” si ca acesta poate aduce o schimbare in bine a administratiei din…

- Centrul vechi al Bucureștiului a fost din nou animat luni de la prima ora, dupa mai mult de doua luni de restricții in care inclusiv in cursul zilei strazile au fost aproape pustii. Unii dintre cei care s-au aflat pe strazile din zona Lipscani aveau deja rezervari la terase. Angajații teraselor inca…

- Patronii unor restaurante nu sunt de acord cu unele dintre reglementarile impuse de autoritați pentru deschiderea teraselor. Proprietarul unui local cu specific italian din Centrul Vechi al Capitalei spune ca nu vrea sa ceara datele personale clienților.Citește și: SONDAJ IMAS - Creștere spectaculoasa…

- Cele trei hoteluri dezvoltate și administrate de Apex Alliance Hotel Management in București - Hilton Garden Inn Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport și Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca – vor fi gata sa iși intampine turiștii prin implementarea unor masuri semnificativ sporite de siguranța,…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca nu s-a pus niciodata problema ca Bucurestiul sa fie inchis pe fondul epidemiei de Coronavirus. ”Ministerul de Interne verifica sursa acestei dezinformari”, sustine premierul. Ludovic Orban a anuntat ca nici metroul din Capitala nu se va inchide, ci doar va fi modificat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, intr-o conferinta de presa, ca nu se discuta in acest moment despre inchiderea transportului public in Capitala:Nu s-a discutat niciodata despre inchiderea Bucurestiului, este fake newsNiciodata nu am avut pe masa masura inchiderii metroului.…