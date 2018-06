Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva.Una dintre cele…

- „Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viata publica. Un politician cu doua condamnari in Justitie nu poate sa mai stea in fruntea Romaniei si sa dicteze politica penala a statului. Pentru binele acestei tari, pentru a ramane intr-o ordine legala si morala, seful Camerei Deputatilor trebuie sa renunte…

- S-a dezlantuit jihadul intre putere si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului i-a cerut public demisia preierului Viorica Dancila, iar cei de la putere reatcioneaza. In direct la Romania TV, Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit o discutie cu Liviu Dragnea, dar l-a si atacat dur pe Iohannis.Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca aderarea Romaniei la OECD nu depinde de relatiile personale si de promisiunile pe care le face Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, premierului Ungariei. "Aderarea Romaniei la OECD nu depinde de relatiile personale si de promisiunile…

- Dragnea, despre refuzul președintelui de a o revoca pe Kovesi: ”Daca domnul Tudorel Toader a anuntat ca va sesiza CCR, inseamna ca are argumente foarte serioase, il susțin”, a spus presedintele Camerei Deputatilor, la Antena 3, el aratand ca a fost deranjat de atitudinea sefului statului “fata de dezvaluirile…

- In incheierea interviului acordat in exclusivitate pentru GSP.ro, Liviu Dragnea a vorbit despre mașinațiunile din spatele alegerilor pentru președinția FRF din 2014 (Vezi detalii AICI). Ieri, la cateva ore dupa interviul acordat exclusivitate acordat Gazetei, președintele Camerei Deputaților, Liviu…

- Reactii la decizia presedintelui de a nu o revoca din functie pe sefa DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Dupa ce seful statului a anuntat ca refuza sa o revoce din functie pe Codruta Kövesi, preedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea…

- Ionuț Lupescu este susținut de Liviu Dragnea. Președintele partidului de guvernamant nu este strain de alegerile de la FRF, care vor avea loc miercuri, 18 aprilie. ”Singurul om cu care am vorbit a fost Ionuț Lupescu! A fost singurul care m-a cautat acum o luna și jumatate sau chiar doua luni, mi-e greu…