- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca "PSD si-a batut joc de banii publici" si a adus România "într-o situatie în care nu poate fi evitata depasirea tintei de deficit", transmite Agerpres."Indiferent cum i se spune, ca e deficit, ca e gaura, realitatea…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi seara, ca a semnat eliberarea din functie a ”aproape 40 de secretari de stat PSD”, iar in cursul zilei de vineri va continua. ”Toata clientela PSD va parasi guvernarea liberala, pentru ca noi nu acceptam sa lucram cu cei care si-au batut joc de Romania trei ani…

- Indiferent daca locuim la bloc sau la casa, in sezonul rece ne confruntam cu o crestere a consumului de resurse pentru incalzirea imobilelor. Preocuparea noastra cu reducerea costurilor ar trebui sa o regasim si in situatiile cotidiene, potritiv unui comunicat al E.ON Romania. Un simplu gest de a inchide…

- • 55% din consumul energetic al unui imobil este folosit pentru incalzire, diferenta fiind impartita pentru iluminat, apa calda si electrocasnice; • 35% din pierderile de caldura dintr-un imobil sunt prin peretii neizolati, 15% prin pardoseala fara protetie termica, 25 % prin ferestre si usi neetanse,…

- Viceprim-ministrul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, considera ca functionarii publici din Romania isi fac datoria, cu bunele si cu relele lor, si le-a reamintit acestora ca devin uneori "tinta si subiectul tuturor refularilor politice", ceea ce, in opinia…

- Romania - Spania, meciul sfarșitului de an, s-ar putea desfașura in condiții ingrijoratoare: ieri seara, la antrenamentul ibericilor, reporterii GSP prezenți pe Arena Naționala au remarcat starea proasta in care se afla suprafața de joc. Romania - Spania se joaca joi, 5 septembrie, de la ora 21:45.…

- Daca vrei sa ințelegi exact cat de relevant e Cerbul de Aur pentru romani, mergi pe strada și intreaba zece oameni daca știu cine a caștigat concursul de anul trecut. Sau, daca stai in Brașov, incearca schema asta pe localnici. Garantez ca cei mai mulți nu vor ști despre ce vorbești. Și atunci, de ce…