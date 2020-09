Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Moldova va beneficia de trei autostrazi in urmatorii 10 ani, dintre care doua vor strabate judetul Neamt. Totodata, el a mai spus ca judetele Moldovei vor fi beneficiare ale altor investitii importante ale Guvernului, deoarece „marea” problema a Moldovei este aceea…

- Orban promite realizarea ”Autostrazii Nordului”, care va lega Baia Mare de Suceava: ”Este un proiect foarte important pe care ne angajam sa-l realizam” Premierul Ludovic Orban promite ca va sustine realizarea drumului expres Baia Mare – Bistrita – Vatra Dornei –…

- Premierul Ludovic Orban promite ca va sustine realizarea drumului expres Baia Mare – Bistrita – Vatra Dornei – Suceava, numit si „Autostrada Nordului”, care ar urma sa faca legatura intre zona de nord a Romaniei si autostrada M 3 din Ungaria. Orban spune ca in prezent se pregateste documentatia tehnico-economica…

- Ziarul Unirea Sistem inteligent de iluminat public, la Teiuș: A doua licitație pentru proiectare și execuție in valoare de peste 3.000.000 lei, lansata in SEAP Primaria orașului Teiuș a lansat de curand in SEAP, o licitație pentru proiectare și execuție lucrari la modernizarea iluminatului public in…

- Executivul va aloca in cursul acestui an inca 25 de milioane de lei din Fondul de rezerva al Guvernului pentru realizarea Aeroportului International Brasov - Ghimbav, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban." In judetul Brasov printre proiectele pe care le analizam se afla si Aeroportul Brasov,…

- Premierul Ludovic Orban si-a manifestat, sambata, in timpul unei vizite la fabrica de tramvaie Astra Vagoane Calatori, sustinerea Guvernului fata de producatorii romani de tramvaie, vagoane sau locomotive. "Cred ca este extrem de important sa sustinem producatorii romani, sa sustinem planurile de investitii…

- Premierul Ludovic Orbn a declarat ca decizia de majorarea a pensiilor cu 14% de la 1 septembrie a fost una grea, insa este o decizie raționala in contextul in care economia nu poate susține o creștere mai mare. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca de patru luni este un adevarat dezmat in Parlament,…

- Premierul Ludovic Orban a mers la Senat pentru a participa la dezbaterile pe Legea carantinarii. Orban a spus ca acel termen de 48 de ore, timp in care oamenii vor fi internați in spital, chiar daca sunt asiptomatici, este unul benefic, astfel cetațenii vor lua o decizie bazata pe o recomandare a…