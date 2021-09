Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Focsani, ca singura solutie „viabila si onorabila pentru România” este refacerea coalitiei de guvernare, subliniind ca el are capacitatea de a face acest lucru si ulterior de a negocia învestirea unui guvern responsabil. „Nu…

- Refacerea coalitiei de guvernare este 'cea mai decenta' solutie pentru unitatea PNL, a declarat joi seara, la Tulcea, presedintele partidului, Ludovic Orban, care le-a prezentat membrilor colegiului director al organizatiei judetene a partidului motiunea de candidatura la presedintia PNL. In…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca singura solutie pentru depasirea crizei politice si guvernamentale pe care o traverseaza Romania este refacerea coalitiei de guvernare formate dupa alegerile parlamentare.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, declara ca exista o singura soluție politica „onorabila” pentru Romania și PNL, respectiv refacerea coaliției de guvernare. Plenul reunit al Parlamentului convocat de...

- Președintele Camerei Deputaților a subliniat la scurt timp dupa ședința Biroului politic național al PNL, convocata de tabara Cițu, ca nu exista decat o soluție politica onorabila pentru Romania și pentru PNL: refacerea coaliției de guvernare care s-a constituit dupa

- Senator Ovidiu Puiu: “Romania e pierduta in beția cifrelor și lipsita de un proiect de țara!” Guvernul anunța sec ca Romania are creștere economica de doua cifre, ca economia duduie și ca țara prospera, chiar daca mai nimeni nu vede asta in buzunarul propriu. Mizeaza, pare-se, pe tendința oamenilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca Guvernul trebuie sa vina cu soluții pentru creșterea numarului de persoane vaccinate anti-COVID-19. Intrebat vineri daca vor exista restricții pentru persoanele care nu au fost imunzate, Orban a dat asigurari ca ”cei vaccinati nu vor avea restrictii”, noteaza…

- Liderul PNL Ludovic Orban a lansat, duminica, un atac fara precedent la adresa USR Plus. Aflat la Bacau, pentru alegeril dinn organizația locala, liderul PNL a afirmat despre aliații de guvernare ca „parca nu s-ar fi nascut aici”, sugerand ca n-ar respecta tradițiile și credința. „Avem niste parteneri…