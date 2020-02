Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului a explicat in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX ca Ordonanta de Urgenta privind liberalizarea programelor de sanatate ridica multe probleme, oferind un avantaj spitalelor de stat, care nu sunt obligate sa respecte aceleasi reguli ca spitalele de stat."OUG-ul nu impune aceleasi conditii…

- Guvernul a aprobat în ședința de marți un proiect de Ordonanța de Urgența prin care proiectele mari de investiții vor trece de la Comisia Naționala de Strategie și Prognoza la ministerele de resort. Premierul Ludovic Orban a spus ca miniștrii trebuie sa prezinte în 10 zile de la adoptarea…

- Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA” solicita retragerea proiectului de Ordonanta de modificare a Legii privind reforma in domeniul sanatatii prin care se reglementeaza accesul liber al spitalelor si clinicilor private la fonduri bugetare. Asta dupa ce ministrul Victor Costache a pus in dezbatere…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, ca guvernul va adopta in ședința de joi o ordonanța de urgența pentru a amana termenul de intrare in vigoare a legii privind dublarea alocațiilor pentru copii. Prorogarea va fi pana la data primei rectificari bugetare, dupa 1 iulie.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca a decis angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul legii bugetului de stat, pe proiectul legii bugetului asigurarilor sociale si pe modificarea OUG 114, conform Agerpres. Orban a explicat ca ar fi fost foarte dificila adoptarea bugetului in termenul…

- Pregatirea in rezidentiat se va putea desfasura si in cadrul unitatilor sanitare private si in institutiile de invatamant superior particulare acreditate, care au in structura programe de studii universitare de licenta in domeniul medicina, medicina dentara, farmacie, in conditiile indeplinirii de catre…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul nu exclude varianta adoptarii unei ordonante de urgenta pe legile justitiei, in ciuda referendumului din 26 mai, cand romanii s-au exprimat impotriva unor asemenea ordonante.Orban precizeaza ca o asemenea ordonanta ar putea prorogarea intrarii in…

- "A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea…