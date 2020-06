Bula, notele si pedeapsa

Bula vine de la scoala si spune:– Tata, am luat nota 4 la matematica!– Esti pedepsit o saptamana, se infurie tatal. A doua zi:– Am luat nota 4 la romana!– Esti pedepsit inca o saptamana, spuse tatal. A treia zi:– Am luat nota 10 la muzica!– Cum? Inca doua saptamani de pedeapsa! – Dar de ce, pentru ca am luat 10?– Da! Dupa ce ca nu inveti, iti mai arde… [citeste mai departe]