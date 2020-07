Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, joi, ca Guvernul analizeaza varianta cresterii alocatiilor, insa a aratat ca nu va fi vorba de o dublare imediata a acestora, deoarece nu exista resursele financiare necesare. "Vom gasi o solutie impreuna cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Finantelor.…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj presedintelui Klaus Iohannis si premierului Ludovic Orban, dupa ce CCR a respins obiectia de neconstitutionalitate a Guvernului privind amanarea dublarii alocatiilor. „Nu dublati alocatiile, va maturam guvernarea”, afirma liderul social-democratilor,…

- Presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a declarat ca proiectul de lege privind carantina si izolarea este un dezastru, iar Guvernul PNL condus de Ludovic Orban a scapat situația de sub control. ”In proiect nu exista nicio dovada ca un om nu poate fi luat de pe strada pentru un simplu stranut”,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Ludovic Orban vrea sa acopere ”tunurile” date de liberali in timpul pandemiei și de aceea vor crește CASS-ul.Citește și: Negocierile PSD - Pro Romania stagneaza. Gabriela Firea: Nu vreau ca PSD sa faca sacrificii pentru mine…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a lansat un atac, vineri, la premierul Ludovic Orban, spunand ca decizia deschiderii salilor de noroc dupa data de 15 iunie s-a luat pentru ca „unul din consilierii personali ai...

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- STARE DE ALERTA. Guvernul și Președintele analizeaza ipoteza declararii starii de alerta dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența instituita prin decret de Klaus Iohannis. Este o masura necesara pentru a putea fi menținute, legal, unele dintre restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii…