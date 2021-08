Stiri pe aceeasi tema

- Primarii liberali care beneficiaza de finantari guvernamentale nu au obligatii fata de premierul Florin Citu, a declarat, joi, la Botosani, presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban. Acesta a precizat ca "acordarea finantarilor guvernamentale nu se poate face decat in baza…

- USR-PLUS va sustine noul PNDL, insa pune conditii de transparentizare a programului. Mai mult, USR-PLUS a plusat la ultima sedinta a Coalitiei: vot pentruprogram, daca este dat si vot pentru desfiintarea SIIJ. Florin Citu urgenteaza adoptarea noului PNDL, ca mijloc de influentare a votului de la Congresul…

- “Am discutat, s-a discutat si in coalitie, trebuie mentionat, nu stiu daca premierul v-a povestit, am discutat si in coalitie programul PNDL 3 in linii mari, cam ce am discutat si la Biroul Executiv, adica lansarea unui nou plan de investitii de o valoare aproximativa de 50 de miliarde intr-un plan…

- Intalnirea la care vor participa primarii din județul Teleorman va avea loc, astazi, de la ora 15:00.Aproximativ 50 de primari vor participa la discuțiile de la Palatul Victoria. Din informațiile Realitatea PLUS, premierul și primarii teleormaneni vor discuta despre imparțirea banilor in urma rectificarii…

- O declarație a premierului Florin Cițu a produs nedumerire și multa ingrijorare in randul autoritaților locale: “Nu mai facem PNDL” (Programul Național de Dezvoltare Locala). In repetate randuri, Prim-ministrul a dat de ințeles ca nu va mai fi facut PNDL, ci vor fi proiecte realizate prin CNI (Compania…

- Presedintele in exercitiu al filialei teritoriale Botosani a Partidului National Liberal (PNL), deputatul Costel Soptica, a castigat, sambata, alegerile interne pentru presedintia partidului, el fiind un om apropiat de fostul premier, Ludovic Orban. Scorul a fost unul destul de diferit. Mai exact,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, avanseaza ideea unui nou Plan National de Dezvoltare Locala, el afirmand ca poarta, in teritoriu, discutii cu primarii liberali pentru a afla de la acestia care ar fi cele mai bune metode de finantare a unor proiecte locale din fonduri guvernamentale,…