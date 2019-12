Stiri pe aceeasi tema

- Orban: Abrogarea mai multor masuri din OUG 114 va avea la baza o serie de analize si studii. Bugetul pe 2020, aprobat pana la finele anului Premierul Ludovic Orban a declarat ca abrogarea mai multor masuri cuprinse in OUG 114 va avea la baza o serie de analize si studii, dar si concluziile rezultate…

- Ce scoate Orban din OUG 114: taxarea in domeniul energiei, supraimpozitarea bancilor, prevederile “profund nocive” legate de Pilonul II. Guvernul ia in calcul angajarea raspunderii Premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca, in cazul in care Parlamentul nu va vota eliminarea mai multor…

- Ludovic Orban a comentat afirmatiile ministrului Justitiei cu privire la recursul compensatoriu. "Am vazut anumite preluari in presa legate de declaratiile colegului meu si vreau sa amintesc ca intre obiectivele specifice ale programului de guvernare se numara si abrogarea recursului compensatoriu.…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, luni, in Parlament, ca nu isi aminteste ca in ultimii 30 de ani sedinta de investire a unui Guvernu sa fie boicotata „de doua partide politice care in felul asta arata clar lipsa totala de intelegere fata de nevoile Romaniei”. „Avem de luat masuri urgente,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat vineri la Parlament ca o parte din angajații din aparatul central vor fi dați afara daca ajunge la Palatul Victoria cabinetul PNL, ca detașarile in funcții vor fi limitate la 6 luni de zile și ca se vor face concursuri pentru funcțiile de conducere:O…

- 'Atata timp cat exista un Program national de dezvoltare locala (PNDL - n.r.), care poate sa cuprinda toate nevoile de finantare a unor proiecte de investitii, realizate de catre localitati, aparitia unei alte pusculite goale pentru care nu exista nicio resursa financiara, ci numai bani teoretici,…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat marti ca ia in calcul desfiintarea Fondului de Dezvoltare si Investitii, parghia de bani pusa la dispozitia Comisiei de Prognoza de Darius Valcov.

- Președintele PNL și premierul desemnat Ludovic Orban a anunțat primele taieri ale guvernului pe care-l va conduce. E vorba despre proiectele de dezvoltare a comunitaților locale ce ar urma sa fie finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI). Orban a avut luni o ieșire foarte dura…