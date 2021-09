Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a lansat, vineri, ironii la adresa lui Florin Cițu, contracandidatul sau la președinția partidului: „Eu nu am spus niciodata in campanie ca voi asigura o campanie de opt ani ... Cred ca s-a greșit unitatea de masura”. El a lansat și un apel: „Va rog, salvați PNL!”.…

- Liderul PNL a declarat, la prezentarea moțiunii “Forța Dreptei” in Comitetul Director Județean al PNL Neamț, ca intenționeaza sa nu-l mai atace pe contracandidatul sau la șefia partidului, Florin Cițu, dar nici pe alți colegi din tabara adversa. „Din pacate, dupa intrarea in cursa a lui Florin Cițu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca votul liber al delegatilor este cel care a facut ca de fiecare data partidul sa ia deciziile corecte în momentele importante, deși Florin Cîtu este favorizat de faptul ca 30 de presedinti de filiale i-au semnat motiunea. Orban a mentionat ca…

- „Am luat decizia de a candida pentru ca stiu ca am capacitatea, energia, forta, priceperea și daruirea pentru a duce, in continuare, Partidul National Liberal spre noi victorii politice in interesul Romaniei. Pentru mine, batalia pentru funcția de Președinte al Partidului Național Liberal nu este o…

- Florin Cițu spune ca nu se teme de conturarea unei a treia tabere in PNL, critice și la adresa lui, și la adresa lui Ludovic Orban, care ar fi condusa de Ilie Bolojan, liderul PNL Bihor, și de Dan Motreanu, liderul PNL Giurgiu.

- "In '90 eram in clasa a 12-a și, nu știu cați dintre dvs știți unde era sediul PNL in '90 -pe Calea lui Traian, unde este CEC acum (]n Ramnicu Valcea - N.R.) ... O casuța mica, cu afișe cu Radu Campeanu, inainte de alegeri... Și in 90, cu un grup de prieteni și cu, cei care o cunoașteți pe doamna profesoara…