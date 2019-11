Premierul Ludovic Orban s-a intalnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii institutiilor publice cu responsabilitati in organizarea si desfasurarea alegerilor prezidentiale, pentru a face o analiza a stadiului pregatirilor scrutinului. "Am convocat aceasta intalnire pentru a face o analiza foarte serioasa a stadiului pregatirii alegerilor sub toate aspectele, atat in Romania, cat si in strainatate, mai ales. Aici sunt cateva lucruri pe care o sa vi le solicit - stadiul de pregatire si mai ales ce masuri putem lua in cazul in care sunt situatii in care trebuie remediate. Sigur ca aceasta…