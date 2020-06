Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența, condus de Ludovic Orban, a elaborat o hotarare privind continuarea masurilor de restricție, dar și de relaxare, in contextul expirarii starii de alerta, pe data de 15 iunie. Restricțiile vor fi ridicate in anumite cazuri, cu anumite excepții și in anumite…

- Creșterea pensiilor este prevazuta de la 1 septembrie 2020, insa premierul Ludovic Orban afirma ca majorarea va putea fi susținuta in funcție de realitațile economice de la momentul respectiv. Mai preciz, a spus Orban: pensiile vor crește „cu cat este posibil (…),pe baza de analize, de date, de prognoze…

- Rares Bogdan a afirmat, miercuri, la emisiunea „Marius Tuca Show”, ca dupa 6 decembrie, cand vor fi alegerile parlamentare, PNL va guverna tot cu Ludovic Orban premier. Prim vicepresedintele PNL a respins varianta ca el sa fie alternativa de prim-ministru la Ludovic Orban. „Orban cunoaște Romania din…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat, sambata, prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei, la cuantumul maxim prevazut de lege, pentru fumat si nepurtarea mastii in spatii inchise, se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului. In fotografia facuta…

- Fotografia cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, band alcool și fumand in biroul șefului guvernului, a devenit virala rapid pe rețelele de socializare, insa n-au intarziat sa apara și parodiile (meme). Orban a explicat ca reuniunea avusese loc de ziua lui, cand colegii au venit sa ii ureze…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca elevii care dau Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor fi in siguranța și nu se vor infecta cu coronavirus. „Noi avem o legislația, copiii s-au pregatit ani buni pentru aceasta forma de evaluare. (…) Practic, copiii s-au pregatit pentru examene și prin lege ele le…

- Ludovic Orban a anunțat, dupa ședința de la sediul MAI, ca va fi emisa, in cursul acestei zile, o noua Ordonanța Militara, ordonanța nr. 7. ”Am evaluat situația. Am pregatit elementele pentru noua ordonanța militara care va fi prezentata azi. Este in forma finala. Am evaluat masurile, capacitatea de…

- Președinția a anunțat, luni dimineața, ca președintele Klaus Iohannis va avea, la ora 12.00, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și ministrul sanatații, Victor Costache. Dupa…