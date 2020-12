Premierul Ludovic Orban – președinte al PNL și candidat la Parlament – anunța, in ultima seara de campanie electorala, in emisiune la B1TV, ca depolitizarea instituțiilor publice va fi una dintre principalele sale prioritați, in viitorul sau guvern. Orban a subliniat ca e necesara modificarea legii privind statutul funcționarilor publici, apreciind totodata ca și politicienii care ajung in funcții, inclusiv miniștrii sai, ar trebui sa conștientizeze ca nu au cum sa faca performanța daca funcțiile din instituții sunt atribuite unor pile. Ce se intampla cu slujbele de Craciun. Anunțul premierului…