Stiri pe aceeasi tema

- Orban: Fata de previziunile referitoare la caderea economica, lucrurile stau mai bine decat ne asteptam. Guvernul vrea sa inființeze un fond de investitii, dupa model polonez Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca incasarile la bugetul statului au fost mai mari decat ceea ce se anticipa,…

- Premierul a adus in discuție – intr-o declarație de presa susținuta de la Palatul Victoria, luni seara – impactul crizei generate de noul coronavirus asupra economiei autohtone. Și previziunile unor analiști. Previziuni care, din cate a lasat sa se ințeleaga șeful Guvernului, ar fi mai sumbre decat…

- "In ceea ce priveste masurile economice la care ne gandim, in momentul de fata suntem intr-un proces de evaluare a resurselor financiare pe care le putem accesa in perioada urmatoare. Nu numai de evaluare, ci si de implicare activa in cresterea resurselor financiare pe care le putem mobiliza pentru…

- "Am permis toate acele activitati economice necesare si pentru care restrictiile ar fi dus la efecte foarte grave. Cat despre caderea economica despre care vorbesc unii economisti, va spun ca lucrurile stau mai bine decat ne asteptam. Am vazut inclusiv incasarile la bugetul de stat. Scaderile…

- Ludovic Orban anunta ca se vor demara proiecte de investitii pentru stimularea cresterii economice. Premierul sustine ca s-a mers prea mult pe ideea cresterii economice prin cresterea veniturilor, care a dus la stimularea consumului. Orban precizeaza ca banii pentru investitii vor veni de la buget,…

- Ludovic Orban a declarat Romania nu a fost pregatita pentru acest pericol. Nu am avut stocuri strategice, materiale, medicamente, structurile de sanatate publica, foarte multe spitale, nu au fost pregatite sa faca fața unor astfel de provocari. El a precizat ca Guvernul a avut o atitudine preventiva…

- Guvernul pregateste masuri si pentru companiile mari de sustinere, de garantare a creditelor pentru capitalul de lucru, asa cum a procedat in cazul IMM-urilor, a declarat premierul Ludovic Orban. "La ora actuala suntem intr-o evaluare a impactului epidemiei asupra diferitelor ramuri economice, de…

- Previziunile economice din iarna anului 2020, publicate joi, 13 februarie, estimeaza ca economia europeana va continua sa urmeze o traiectorie de creștere constanta și moderata. Zona euro s-a bucurat pâna acum de cea mai lunga perioada de creștere neîntrerupta de la introducerea monedei…