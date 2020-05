Stiri pe aceeasi tema

- Orban: Fata de previziunile referitoare la caderea economica, lucrurile stau mai bine decat ne asteptam. Guvernul vrea sa inființeze un fond de investitii, dupa model polonez Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca incasarile la bugetul statului au fost mai mari decat ceea ce se anticipa,…

- Comunicat de presa. PMP propune plata online a tuturor taxelor și impozitelor locale catre primarii și decontarea de stat a primei semnaturi electronice. ”Intr-o adresa inaintata prim-ministrului Ludovic Orban, Partidul Mișcarea Populara cere noi masuri pentru digitalizarea serviciilor publice din Romania,…

- Europarlamentarul Traian Basescu a afirmat ca "Europa a gestionat catastrofal aceasta pandemie", avand in vedere ca Italia a depasit China in privinta numarului mortilor de coronavirus. "Mi s-a parut suspect modul in care Guvernul italian a anuntat inceperea atacului acestui virus in Italia.…

- Intr-un interviu acordat Mediafax Live, Traian Basescu a declarat ca "nu vom putea ajunge decat intr-o situatie care va poate fi reglata de comun acord cu FMI si Banca Mondiala, din pacate”. „Din pacate, Romania nu e mai pregatita decat in 2008, ci la fel de indatorata si cu angajamente de…

- S-a sfarșit cu Ludovic Orban. Curand el nu va mai fi nici macar premier interimar. In pasul doi, iși va pierde și poziția de președinte PNL. Ceea ce e a fost scris, iata, i-a fost dat. Incepand de ieri, vrea, nu vrea, dar mai degraba vrea, președintele Klaus Iohannis trebuie sa caute o alta soluție.…

- Previziunile economice din iarna anului 2020, publicate joi, 13 februarie, estimeaza ca economia europeana va continua sa urmeze o traiectorie de creștere constanta și moderata. Zona euro s-a bucurat pâna acum de cea mai lunga perioada de creștere neîntrerupta de la introducerea monedei…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma, dupa discutii cu premierul Ludovic Orban, ca perspectiva este „foarte clara“: „sa picam aceasta prima propunere de Guvern care se afla acum pe masa Parlamentului, pentru a ajunge la cea de-a doua nominalizare, care la randul ei fiind respinsa, sa intram in ceea ce asteapta…