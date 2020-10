Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca e nevoie de alegeri parlamentare, adaugand ca in cazul in care scrutinul programat pentru 6 decembrie nu se va desfasura, "Renate Weber o sa ramana in fruntea Avocatului Poporului si o sa fie in continuare responsabila pentru sesizari la Curtea Constitutionala care au dus la cresterea dramatica a numarului de infectari" cu noul coronavirus. "Derularea campaniei electorale nu prezinta niciun risc suplimentar privitor la raspandirea virusului. In cazul in care candidatii, echipele de campanie respecta regulile, nu exista niciun fel de risc pentru a creste…