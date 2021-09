Stiri pe aceeasi tema

- PNL Iasi a aprobat, duminica, in cadrul Consiliului Director Judetean al organizatiei, motiunea lui Ludovic Orban pentru congresul partidului din 25 septembrie. Surse din cadrul PNL Iasi au declarat ca motiunea lui Orban a intrunit 89 de voturi "pentru" si trei "impotriva". Liderul PNL, Ludovic Orban,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Iasi, ca nu este luata in calcul varianta inlocuirii actualului premier Florin Citu cu unul din partea USR PLUS, seful liberalilor mentionand ca "exista un acord de coalitie". Intrebat daca Florin Citu ar putea fi inlocuit cu un premier din partea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Iasi ca liberalii nu pot guverna tinuti la suprafata de vaslasii PSD si ca PNL nu poate guverna alaturi de PSD pentru ca a trait timp de zece ani oprobiul public cand a decis sa faca USL. Ludovic Orban a afirmat in cadrul sedintei Consiliului…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca va face o plangere penala impotriva premierului Florin Citu in cazul in care la rectificarea bugetara banii nu vor fi alocati in mod ''echidistant si transparent'', ci "doar pentru obtinerea unor avantaje la Congresul PNL". Social-democratul…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, referindu-se la tensiunile dintre USR PLUS si PNL la Iasi, ca este vorba despre o intelegere originala din partea aliatilor de la USR PLUS a parteneriatului existent in cadrul coalitiei. ”E o intelegere originala a parteneriatului pe care il avem in cadrul…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, referindu-se la tensiunile dintre USR PLUS si PNL la Iasi, ca este vorba despre o intelegere originala din partea aliatilor de la USR PLUS a parteneriatului existent in cadrul coalitiei.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, despre incendiul izbucnit la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași ca spitalele trebuie sa foloseasca cei 50 de milioane de euro prevazuți cand el era premier pentru modernizarea circuitelor si instalatiilor. „Stiti foarte bine ca inca din…

- Partidul Acțiune și Solidaritate ia in considerare o eventuala alianța post-electorala cu Platforma DA. O recunoaște președintele interimar al formațiunii, Igor Grosu, scrie știri.md Liderul PAS spune ca o coaliție dintre cele doua componente ale fostului bloc ACUM ar reprezenta o alianța…