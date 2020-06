Orban, ”expert” în șantiere navale. Lista enunțată de premier în Brăila Santierele navale reprezinta o componenta “extrem” de importanta a economiei romanesti, a declarat miercuri, la Braila, premierul Ludovic Orban. Acestea pot asigura o competitivitate pentru acest domeniu economic si pot sa permita dezvoltarea, in continuare, a zonelor in care sunt amplasate si a tarii, a spus Orban, citat de Agerpres. ”Sunt multe locuri de munca aici” “Industria navala romaneasca, santierele navale reprezinta o componenta extrem de importanta a economiei romanesti. Din toate santierele navale care existau inainte de 1989, doar un singur santier si-a incetat activitatea -… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Santierele navale reprezinta o componenta "extrem" de importanta a economiei romanesti, intrucat pot asigura o competitivitate pentru acest domeniu economic si pot sa permita dezvoltarea, in continuare, a zonelor in care sunt amplasate si a tarii, a declarat miercuri, la Braila, premierul Ludovic Orban.…

- Santierele navale sunt o componenta "extrem" de importanta a economiei romanesti, intrucat asigura competitivitate pentru acest domeniu economic si permit dezvoltarea zonelor in care sunt amplasate, dar si a tarii, a declarat miercuri, la Braila, premierul Ludovic Orban. El a mai spus ca șantierul naval…

- Șantierele navale reprezinta o componenta „extrem” de importanta a economiei romanești, in contextul in care pot asigura o competitivitate pentru acest domeniu economic și pot sa permita dezvoltarea, in...

- Au trecut mai bine de doua luni de la decretarea pandemiei de coronavirus, Romania a intrat și a și ieșit din starea de urgența, insa cetațenii ei nu știu nici acum cine sunt cei care au decis restrangerea drepturilor. Guvernul a ajuns sa secretizeze și numele specialiștilor din Grupul de suport tehnico-științific.…

- Guvernul sustine industria auto si investitorii care au dezvoltat capacitati de productie in Romania, a declarat vineri prim-ministrul Ludovic Orban.Premierul a vizitat, vineri, la Sebes, alaturi de viceprim-ministrul Raluca Turcan, fabrica Star Assembly, parte a concernului Daimler A.G.…

- Guvernul isi propune, prin capabilitatile existente in tara, ca Romania sa ajunga sa-si asigure echipamentele si materialele necesare in lupta contra COVID-19 din productie proprie, a declarat luni prim-ministrul Ludovic Orban, transmite AGERPRES . “Astazi am avut la Palatul Cotroceni o intalnire cu…

- In prima lista, romanii din Franța, Germania și SUA intrau ”in carantina”. Apoi, pe seara, INSP a comunicat o schimbare de 180 de grade: cei care soseau din Franța, Germania și SUA mergeau doar in izolare acasa. Noaptea insa, au mai cotit-o o data: romanii care sosesc azi din Franța și Germania vor…

- In plina criza, cu Guvernul interimar al Romaniei aflat in autoizolare, președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat tot pe Ludovic Orban sa formeze un nou Executiv. Sambata dimineata, cei 16 miniștri propuși de premierul desemnat au fost audiați in condiții speciale, prin videoconferința, pentru ca…