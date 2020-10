Orban: Este prematur să discutăm despre o decizie de carantinare a Capitalei Premierul Ludovic Orban afirma ca este prematur sa se discute despre o decizie de carantinare a Capitalei, dupa ce incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus a depasit pragul de trei la mia de locuitori. Intrebat duminica de jurnalisti, in fata sediului PNL, daca s-ar putea decide si carantinarea Bucurestiului, el a raspuns: "Este prematur sa discutam despre o astfel de decizie. Cert este ca 14 zile dupa depasirea indicelui aceste masuri vor fi in vigoare. Repet masurile, ca acestea sunt importante si trebuie cunoscute de cetateni: obligativitatea portului mastii, desfasurarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

