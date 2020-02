Stiri pe aceeasi tema

- Orban a fost intrebat, miercuri, daca se justifica procedura de urgenta pentru atat de multe acte normative, spunandu-i-se ca si PSD a criticat Guvernul pentru numarul mare de ordonante de urgenta. "Romanii nu asteapta de la Parlamentul dominat de PSD nimic, in schimb asteapta de la Guvernul pe care…

- "Romanii nu așteapta de la PSD nimic, romanii așteapta de la Guvern sa se rezolve problema. O sa discutam acest subiect in detaliu. Emiterea acestor OUG s-a facut pentru a rezolva problema Romaniei", a precizat premierul, inainte de aflarea votului motiunii de cenzura.Totodata, intrebat daca va veni…

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Guvernul nu exclude varianta adoptarii unei ordonante de urgenta pe legile justitiei, in ciuda referendumului din 26 mai, cand romanii s-au exprimat impotriva unor asemenea ordonante.Orban precizeaza ca o asemenea ordonanta ar putea prorogarea intrarii in…