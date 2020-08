Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, dupa ce in Parlament a fost citita moțiunea de cenzura „Guvernul PNL – De la Pandemie la pande-mita generalizata”, ca este „o colecție de minciuni și date falsificate”. Orban a atacat, din nou, Curtea Constituționala. „Este o pseudo-moțiune. Eu asemenea colecție…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa ce in Parlament a fost citita moțiunea de cenzura „Guvernul PNL – De la Pandemie la pande-mita generalizata”, ca este „o colecție de minciuni și date falsificate”. „Este o pseudo-moțiune. Eu asemenea colecție de minciuni, de date falsificate, o asemenea moțiune…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, dupa ce in Parlament a fost citita moțiunea de cenzura „Guvernul PNL - De la Pandemie la pande-mita generalizata”, ca este „o colecție de minciuni și date falsificate”. Orban a anunțat ca va sesiza Curtea Constituționala.

- Premierul Ludovic Orban a criticat vehement moțiunea de cenzura depusa de PSD, imediat dupa citirea ei in Parlament. Acesta a mai anunțat ca Guvernul va ataca astazi sau maine la Curtea Constituționala depunerea moțiunii de cenzura in vacanța parlamentara. Declarațiile prim-ministrului: „Nu le este…

- Premierul Ludovic Orban a declart joi, la Parlament, dupa cititrea moțiunii de cenzura, ca a luat decizia sa conteste la Curtea Constituționala un conflict intre Guvern și Parlament in ceea ce privește depunerea moțiunii de cenzura in sesiune extraordinara.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul va ataca astazi sau maine la Curtea Constituționala depunerea moțiunii de cenzura in vacanța parlamentara, informeaza G4media."Am luat decizia sa declanșam conflictul de natura constituționala intre Guvern și Parlament. Pana acum toate moțiunile au fost…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, ca Guvernul va ataca astazi sau maine la Curtea Constituționala depunerea moțiunii de cenzura in vacanța parlamentara. „O asemenea lipsa de respect fața de prevederile constituționale, o asemenea bașcalie eu nu am intalnit la niciun partid in ultimii 30 de ani”,…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, ca Guvernul va ataca astazi sau maine la Curtea Constituționala depunerea moțiunii de cenzura in vacanța parlamentara. „O asemenea lipsa de respect fața de prevederile constituționale, o asemenea bașcalie eu nu am intalnit la niciun partid in ultimii 30 de ani”,…