Premierul Ludovic Orban a precizat, in cadrul dialogului purtat, marti, cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), ca la nivelul Guvernului se are in vedere fluidizarea procedurilor aflate in atributiile administratiei centrale, necesare pentru derularea proiectelor de investitii care vor fi implementate la nivel local.



Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului, in cadrul discutiilor au fost abordate problematici legate de buget, absorbtia fondurilor europene, digitalizare si interconectarea softurilor institutiilor publice centrale si locale, transport…