Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca in Biroul Politic National, care se va reuni sambata inainte de Consiliul National al partidului, se va discuta despre reformularea criteriilor pentru selectarea candidatilor la europarlamentare.



"Aici sunt niste discutii. Vedem daca in Biroul Politic National se va lua decizia respectiva. (...) Eu intotdeauna am cautat sa gasesc o solutie care sa fie impartasita de cat mai multi", a spus Orban, la Parlament, intrebat daca in sedinta BPN se va discuta despre reformularea criteriilor pentru desemnarea candidatilor la europarlamentare.

…