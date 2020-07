Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale. Aceste vor avea lor pe 27 septembrie, scrie Agerpres.”A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie…

- Ludovic Orban susține ca in condițiile actuale de raspandire a COVID-19 se vor organiza alegerile locale pe 27 septembrie. Premierul a declarat ca, in acest sens, Guvernul va adopta saptamana viitoare un proiect de lege prin care sa propuna data alegerilor și masuri pentru protecția persoanelor implicate…

- Guvernul va adopta în urmatoarea ședința proiectul de lege prin care va stabili data alegerilor locale, cea propusa de Executiv fiind 27 septembrie. Orban spune ca, daca transmiterea virusului se va mentine la nivelul actual, alegerile locale vor avea loc, însa spera ca rata de transmitere…

- "Conform sondajului e care l-am facut, 80% dintre romani vor sa-si petreaca concediul in Romania. Adica e mult mai mare numarul romanilor care vor sa-si petreaca concediul in Romania decat in alte tari si chiar recomandarea mea este, si din cauza epidemiei, dar si pentru a da dovada de sustinere…

- Ministrul Transporturilor: “Traficul aerian s-a prabusit in timpul pandemiei.” Cand și in ce condiții vor fi reluate zborurile spre și dinspre Europa Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, ca traficul aerian "s-a prabusit”, dupa ce a scazut cu 95% din cauza…

- Ludovic Orban le trasmite celor din turism ca nu se pot redeschide restaurantele, in spatii inchise, pe 15 iunie, pentru ca prezinta "un risc epidemiologic crescut".Seful Executivului a fost intrebat cum comenteaza anuntul patronatelor din turism, care amenintau Guvernul cu procesul, daca nu relaxeaza…

- Podul peste Dunare care va face legatura intre Braila si orasul Macin, din judetul Tulcea, incepe sa prinda contur. Chiar daca termenul limita, 2023, pare departe, muncitorii au lucrat și in perioada starii de urgența.

- "L-am trimis deja", le-a spus Ludovic Orban jurnalistilor la finalul vizitei efectuate la fabrica Techtex din Targu Lapus, judetul Maramures, conform Agerpres. In sedinta de Guvern de miercuri, premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Transporturilor sa sesizeze Parchetul cu privire la…