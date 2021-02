Stiri pe aceeasi tema

- „Abia ce e lansat proiectul de buget in dezbatere publica. Probabil in cursul acestei saptamani (va fi bugetul in dezbatere publica – n.r.). Probabil a avut loc prima sedinta de Guvern in care s-a prezentat proiectul de buget. Nu stiu de existenta unor nemultumiri, pe mine nu m-a sunat niciun ministru.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in sedinta coalitiei de guvernare, care va avea loc luni, se va discuta despre buget si Planul National de Rezilienta si Recuperare. "Discutiile din sedinta de coalitie vor viza subiecte importante in ceea ce priveste functionarea Guvernului, relatia dintre…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca, miercuri, in sedinta de Guvern va fi prezentat proiectul de lege privind protectia consumatorului vulnerabil de energie electrica. Turcan sustine ca si-ar dori ca proiectul sa fie cat mai repede votat in Parlament pentru a putea fi realizate si normele metodologice,…

- Proiectul de buget pe 2021 va ajunge in Parlament pe 4 februarie, a anunțat miercuri premierul Florin Cițu. O „șmecherie cu talent”, „cu patent” a lui Cițu, considera economistul Adrian Caciu, care-și argumenteaza intr-o postare pe Facebook acuzația. „Da, așa cum spuneam in decembrie, va dura doua luni…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a inceput pregatirea bugetului pentru anul acesta. In acest sens, a cerut o analiza detaliata pe fiecare minister, iar pe 4 februarie bugetul sa fie dezbatut si aprobat in Parlament. Florin Citu a precizat ca a cerut o analiza a actelor normative care sunt in vigoare…

- Un proiect de lege lansat recent de Ministerul Muncii va crește numarul beneficiarilor care vor putea primi ajutoare pentru incalzire in sezonul rece si va stabili un supliment financiar lunar pentru energie pentru persoanele vulnerabile pe tot parcursul anului. Proiectul de lege lansat in dezbatere…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca exista riscul ca orice grup din Parlament sa intre in izolare pe motiv de Covid-19, de aceea va fi extrem de dificil de trecut noul Guvern. Ciolacu susține ca PSD ar putea sa nu intre in sala și vor lasa noua coaliție sa-și testeze majoritatea. Citește…

- Registrul Comertului se va digitaliza, iar constituirea unor societati comerciale se va putea realiza exclusiv online, fara a fi necesara prezenta fizica in niciuna din etapele de constituire, a anuntat, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. Aceste prevederi apar intr-un proiect de lege aflat in dezbatere…