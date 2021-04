Orban, despre funcţionarea coaliţiei: E loc de mai bine Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Petresti, in judetul Dambovita, intrebat despre functionarea coalitiei de guvernare, ca "e loc de mai bine" si ca se incearca imbunatatirea functionarii acesteia. "Orice lucru poate fi imbunatatit. N-avem decat cateva luni de functionare, pana se rodeaza toate, cum sa spun, mecanismele, in primul rand de comunicare, apoi mecanismele decizionale, pana invatam sa ne respectam reciproc, sa ne consultam in permanenta, luam decizii impreuna, sa actionam in baza programului de guvernare si al deciziilor comune, evident, ca timpul trece. Nicio coalitie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

