- In așteptarea intrarii la domnul Orban. Celor care ne fac naționaliști și legionari, le transmitem ca americanii cand iși canta imnul nu sunt socotiți legionari , nici maghiarii, nici scoțienii, nimeni, a scris sambata pe Facebook Emanuel Petran , actor și regizor, care a mers la Baile Tușnad, dar s-a…

- Premierul ungar Viktor Orban a precizat, sambata, la inceputul discursului susținut la Universitatea Libera de Vara de la Balvanyos -Tusnad, ca a primit un document oficial de la MAE roman, in care i s-a scris ce subiecte nu poate aborda. La final, Orban a amintit si de sustinerea Ungariei pentru adrearea…

- 19.07.2023 COMUNICAT DE PRESA Prim ministrul Marcel Ciolacu, intalnire informala cu premierul Ungariei, Viktor Orbaacute;n Prim ministrul Romaniei Marcel Ciolacu a avut o intalnire informala cu premierul Ungariei, Viktor Orbaacute;n, in cadrul vizitei private pe care acesta o efectueaza in Romania.Premierul…

