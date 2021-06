Stiri pe aceeasi tema

- Seful liberalilor Ludovic Orban a declarat la Iasi ca are in continuare incredere in colegii sai Costel Alexe si Mihai Chirica, acuzati in mai multe dosare, dar ca hotararea daca acestia sunt sau nu vinovati o ia instanta, existand pana atunci prezumtia de nevinovatie.

- Nicușor Dan a vorbit astazi, de ziua mondiala a bicicletei, de problemele de infrastructura cu care se confrunta Capitala, dar mai ales de problema parcarilor și a sufocarii benzilor și a trotuarelor cu mașini parcate ilegal. Ce le pregatește Nicușor Dan șoferilor Presedintele Klaus Iohannis, ministrul…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat, joi, in cadrul unei conferințe de presa ca in prezent nu se pot face piste pentru biciclete in Capitala, din cauza mașinilor parcate pe prima banda. Edilul a dat asigurari ca va rezolva aceasta problema pe viitor. „Nu avem acum unde sa facem piste…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –Secția de combatere corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile incepand de la data de 27 aprilie 2021, pana la data de 25 iunie 2021 fața de inculpații ALEXE COSTEL, la data…

- Liderul grupului de consilieri județeni social democrați a solicitat astazi demisia președintelui CJ Iași, penelistul Costel Alexe. Direcția Naționala Anticorupție a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile incepand de la data de 27 aprilie…

- „Sunt nevinovat și am convigerea ca voi demonstra acest lucru in instanța, dar, in acest moment, consider ca este un gest de onoare sa ma autosuspend din funcția de președinte al PNL Iași.Partidul Național Liberal a susținut permanent lupta impotriva corupției prin toate masurile pe care le-a luat nu…

- Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, a fost plasat sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de DNA ca a primit mita 22 de tone de tabla, in perioada in care ocupa funcția de ministru al Mediului, potrivit Ziarul de Iași. Costel Alexe a anunțat prin intermediul unui comunicat…

- Primarul municipiului Adjud Florin Nechifor a anunțat ca a depus la Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor o solicitare de finanțare pentru elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbarile climatice in Municipiul Adjud. Valoarea estimata a proiectului este de 125.000 euro. „Am depus la Ministerul…