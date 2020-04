Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban va primi o noua invitatie pentru a se intalni cu liderii partidelor parlamentare, in conditiile in care marti a lipsit de la o astfel de intalnire in care s-au discutat masuri importante pentru romani, in contextul pandemiei de coronavirus, a declarat pentru AGERPRES presedintele…

- Ludovic Orban ii invita pe liderii partidelor parlamentare la consultari Președintele PNL, Ludovic Orban. Foto Agerpres. Premierul în exercitiu, Ludovic Orban, îi invita pe liderii partidelor parlamentare la consultari pentru stabilirea datei alegerilor…

- Klaus Iohannis i-a chemat pe liderii PNL la o intalnire informala, la o vila de protocol din capitala. Conform unor surse politice, discutia din aceasta dupa-amiaza vizeaza strategia pentru ajungerea la alegerile anticipate. Printre aceștia se va afla și deputatul de Alba, Florin Roman, invitat de președinte.…

- Premierul Ludovic Orban se intalneste, marti, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai partidelor parlamentare pe tema convocarii alegerilor anticipate, a anuntat Biroul de presa al Guvernului. Seful Executivului a declarat, luni, ca liberalii vor face toate demersurile necesare pentru a ajunge la alegeri…

- Premierul Ludovic Orban a acuzat, miercuri, PSD ca, in perioada in care a fost la guvernare, "a pus pe spinarea copiilor si nepotilor" credite pe care acestia trebuie sa le ramburseze."In trei ani de zile v-ati imprumutat de 225 de miliarde pe nimic, ca sa acoperiti gaurile bugetare pe care le-ati provocat…