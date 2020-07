Orban: Degeaba avem gaz, dacă nu îl aducem în casele românilor Premierul Ludovic Orban a vorbit, miercuri, despre problemele legate de piata gazului si a energiei electrice, in Romania. "Degeaba avem gaz, daca gazul este vandut in Romania la un pret mai mare decat media europeana, ca urmare prin Ordonanta de Urgenta 114, care a distrus complet sistemul de liberalizare al pietei pe piata gazului si pe piata energiei electrice. Degeaba avem gaz, daca nu conectam romanii, nu aducem gazul romanesc in casele romanilor. Si aici avem alocate resurse pentru a asigura lucrul respectiv", a afirmat seful Guvernului. Totodata, Orban a vorbit de metodele de prelucrare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Galati, ca in urmatorii 10 ani Romania va investi peste 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport si 25 de miliarde in domeniul energiei. Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat la ceremonia de semnare…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, ca liberalizarea prețurilor la gazele naturale se va produce de la 1 iulie, dat fiind ca Guvernul PNL a abrogat, la 1 ianuarie, controversata Ordonanța de Urgența 114. Ministrul liberal a declarat, din nou, ca aceasta OUG…

- 10 mai 2020 “Prezentul demers pleaca de la dorința prezentarii unei situații faptice și juridice de actualitate și de interes in Romania și nu urmarește in niciun fel incurajarea cetațenilor la ignorarea deciziilor autoritaților. Consider ca interesul public general și obligația protejarii sanatații…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta. “Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor din…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca guvernul are in vedere emiterea unor acte normative prin care sa reglementeze starea de alerta, in cazul in care CCR va decide ca legislația in vigoare nu respecta Constituția. „Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta, Guvernul va emite o ordonanta de urgenta. „Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va emite o Ordonanta de Urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor instrumentele necesare pentru a putea apara viata si sanatatea cetatenilor romani, precizand ca prin legea actuala, in starea de alerta, nu este vorba de incalcarea unor drepturi, potrivit news.ro.Ludovic…

- VOUCHERE DE VACANTA 2020. Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca nu va aproba ieșirea in afara localitaților dupa 15 mai, precizand ca este „prematur” sa vorbeasca acum despre perioada concediilor. "Facem o evaluare a riscurilor in funcție de deplasare pentru a putea stabili care sunt tipurile…