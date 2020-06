Stiri pe aceeasi tema

- Seful Executivului a vorbit despre cresterea pensiilor in discursul pe care l-a sustinut la Adunarea Membrilor Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei. "Nivelul pensiilor, in ciuda populismelor si spuselor partidelor de stanga ca pensiile pot ca creasca asa din pix, nu exista decat doua solutii…

- Premierul a spus ca majorarea cu 40% a pensiilor ar fi nerealista chiar si in conditii de crestere economica, cu atat mai mult in conditiile de criza economica in care ne aflam in prezent, ca urmare a pandemiei. "Le vom creste, dar nu pot spune inca cu cat, mai ales ca este posibil ca anul…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, in premiera, ca va crește alocațiile, dar nu și pensiile, cu procentele din legea pensiilor! Orban a precizat ca daca ar crește cu 40% punctul de pensie, așa cum scrie in lege, Romania ar putea fi in situația de a nu le mai plati. ”Daca aș face asta, nu aș avea…

- Ludovic Orban a recunoscut, luni seara, ca nu va respecta legea pensiilor, care prevede o creștere de 40%, de la 1 septembrie, a punctului de pensie. Asta, deși atat el, cat și Florin Cițu, ministrul de Finanțe, au precizat ca bugetul pe 2020 conține marire pensiilor, iar ultimele date economice…

- Premierul Orban nu a putut preciza, insa, care va fi și procentul de creștere al pensiilor. „O sa dau raspunsul ca pensiile vor crește. Cu cat vor crește pensiile depinde de starea economiei și de capacitatea efectiva de a putea plati pensiile, nu numai anul asta, ci anul viitor și anul care urmeaza…

- Unul dintre liderii PNL, deputatul Dan Valceanu, a recunoscut in premiera joi seara ca cel mai probabil este ca liberalii sa majoreze pensiile doar cu 10%. "Eu cred ca procentul avansat de domnul Stolojan, de 10%, este unul realist. Anul asta, majorarea pensiilor cu 40% este foarte dificila.…

- Ministerul Finanțelor va propune Guvernului mai multe variante privind creșterea pensiilor din toamna. Potrivit ministrului de Finanțe, Florin Cițu, in luna aprilie au fost alocate 11 miliarde de lei pentru asistența sociala, in care ar fi incluse și pensiile. In ceea ce privește valoarea pensiilor,…

- "Cu siguranta avem ca prioritati plata pensiilor si vom asigura resursele financiare pentru plata pensiilor si plata salariilor, pentru sustinerea investitiilor, pentru toate aceste lucruri vom asigura resursele financiare", a spus Ludovic Orban, la finalul vizitei efectuate joi la Institutul National…